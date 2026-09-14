Lazio, corsa contro il tempo per Doekhi: operazione superata e mirino sul Venezia
Il difensore centrale Danilho Doekhi, dopo l'operazione alla mano, potrebbe riuscire a tornare in campo già a Venezia, ecco le sue condizioni
La sosta si avvicina ma la Lazio potrebbe recuperare una pedina fondamentale in difesa già per la prossima trasferta contro il Venezia. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, Danilho Doekhi punta con decisione al rientro in campo.
L'operazione e la corsa al Penzo
Venerdì scorso il difensore si è sottoposto a un intervento chirurgico alla mano sinistra, necessario dopo la frattura spiroide del secondo metacarpo rimediata in allenamento. Nonostante lo stop forzato, il giocatore proverà a stringere i denti già dalla ripresa degli allenamenti fissata per domani pomeriggio, con l'obiettivo di strappare una maglia tra i convocati per la sfida del Penzo.
La gestione di Gattuso in difesa
Per scendere in campo e superare il rischio di nuovi contatti, l'ex Union Berlino dovrà indossare un tutore speciale per proteggere la mano operata. Spetterà poi al mister valutare la condizione fisica e sciogliere il ballottaggio con Sutalo, decidendo chi completerà il pacchetto arretrato al fianco di Provstgaard.