La moviola di Lazio-Pisa: direzione imprecisa, manca un giallo a Calabresi

L'analisi delle decisioni arbitrali condotte da Mariasole Ferrieri Caputi relative alla sfida tra Lazio e Pisa.

La gestione dei cartellini in Lazio-Pisa

Coadiuvato dagli assistenti Niedda e Emmanuele, con Di Marco IV uomo, e con Ghersini al VAR e Piccinini all'AVAR, il fischietto di Livorno ha ammonito nel corso del match tra Lazio e Pisa: Gila al 9'; Noslin al 29'; Piccinini al 72';

I casi di moviola nel primo tempo

Dopo un avvio sprint da parte della squadra di Hiljemark che, nonostante qualche errore di troppo, riesce a trovare il gol del vantaggio con Moreo, a cui la Lazio risponde prima con Dele-Bashiru e poi con Pedro che completa la rimonta biancoceleste nella sua partita di addio.

Primo giallo del match - 9'

È Mario Gila a ricevere la prima sanzione della sfida per un intervento ai danni di Vural al 9' in scivolata da dietro, giudicata imprudente da Ferrieri Caputi

Ammonito Noslin - 29'

Al 29' spallata di Noslin ai danni di Calabresi a palla lontana. Scelta ingenua e gratuita che obbliga il direttore di gara ad ammonire il giocatore.

Mancato giallo a Calabresi

Il difensore romano commette un duro fallo ai danni di Pedro, saltando sopra all'attaccante biancoceleste e allargando il gomito ma per l'arbitro non c'è nulla da segnalare. Giallo netto.

Altra mancata sanzione per Calabresi al 44' sempre su Pedro: entrata dura in ritardo, ma per la seconda volta Ferrieri Caputi decide di non estrarre un cartellino giallo.

Il secondo tempo

Sanzionato Piccinini - 72'

Ammonito Piccinini per una trattenuto evidente su Maldini al 72'. Ammonizione corretta.

Contrasto Lazzari- Semper

Lazzari è in netto anticipo su Semper, scontro duro, ma di gioco. Altra imprecisione da parte di Ferrieri Caputi: invece di fischiare fallo a favore del Pisa, avrebbe dovuto segnalare un calcio d'angolo per i biancocelesti.

La direzione arbitrale di Ferrieri Caputi

Voto: 5,5

Ferrieri Caputi non viene chiamata in causa in occasioni eclatanti, tuttavia, la sua direzione resta imprecisa e con qualche sbavatura di troppo, come nel caso delle due mancate sanzioni a Calabresi, lampanti.