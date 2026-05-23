Pedro: "Tifosi? Questa stima non posso ripagarla con nulla. Sul rapporto con Sarri..."

Stasera è la fine di un'era. Dopo aver regalato infinite emozioni ai tifosi biancocelesti, Pedro ha siglato la sua ultima presenza con l'aquila sul petto, terminata con una magnifica rete. Per salutare i tifosi, il numero 9 ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport.

Pedro a Sky Sport

L’affetto della gente come un trofeo? Sì, ovviamente, questa stima non posso ripagarla con nulla, se non con tutto il lavoro fatto in questi anni. Difficile per me gestire tutta questa emozione, alla fine è uscita una bella partita, c'abbiamo tenuto a vincere.

Me ne vado contento, con un bel ricordo, che era quello che volevo. Sarri? Rapporto molto bello, abbiamo vissuto molti anni insieme, anche al Chelsea. Per me è stato un onore essere un calciatore e aver imparato così tanto da lui. Adesso voglio solo riposare, aspetto un po’ questi mesi e vediamo cosa accadrà. Voglio staccare da questa stagione che è stata dura mentalmente.

L'intervento di Pedro a Dazn