Castellanos: "Dopo la Lazio non è stato facili abituarmi ai ritmi della Premier League"

Taty Castellanos è intervenuto ai microfoni ufficiali del West Ham per esprimersi riguardo il suo passato alla Lazio e il presente nella Premier League.

Le dichiarazioni di Taty ai canali ufficiali del club

La Premier League

Mi sentivo pronto. Mi ero allenato e avevo giocato molto nel mio precedente club, la Lazio. Ci è voluto un po' per adattarmi al ritmo della Premier e ai nuovi compagni, ma giocare qui è un sogno che si avvera.

L'arrivo al West Ham

Non sono passate neanche tre settimane dal mio arrivo, ma sono successe tantissime cose e ho amato ogni secondo. Segnare il mio primo gol contro il QPR è stato importante per sbloccarmi, spero sia il primo di una lunga serie al London Stadium. Il West Ham è un club davvero ben organizzato, con persone fantastiche che mi hanno fatto sentire il benvenuto dal primo giorno. Conoscere già Guido Rodríguez grazie alla Nazionale mi ha aiutato: condividere lo spogliatoio con un campione del mondo è sempre fantastico. Ho avuto ottime chiacchierate con Nuno Espírito Santo ed è stato bello che mi abbia gettato subito nella mischia.

I tifosi

Mi hanno mostrato molto affetto. Il modo in cui sostengono la squadra mi motiva tantissimo. Londra mi piace, mi sento già a mio agio. Fa un po' freddo al momento, ma assomiglia a New York dove ho vissuto quattro anni. Sono arrivati anche la mia ragazza e i miei due cani. Nel tempo libero? Mi piacciono i videogiochi e gli scacchi. Sono piuttosto bravo, non vedo l'ora di sfidare i miei compagni.

