Vanoli: "potevamo fare anche il secondo gol. Sul mio futuro…"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara contro la Lazio.

Le parole di Vanoli a DAZN

Ci manca ancora qualcosa per finire questo percorso. Con 7 ragazzi della Primavera in panchina abbiamo preparato bene la partita. Siamo stati squadra fino alla fine gestendo bene i 7 minuti di recupero. In alcune situazioni potevamo fare anche il secondo gol. Siamo un gruppo e ora dobbiamo recuperare le energie e provare a sognare questa partita di Conference.

Sulla Conference

È stato un periodo pesante per una squadra come la nostra che non era abituata a stare lì sotto. Spero ci siamo tolti un po' di pesantezza. Proveremo fio alla fine a dare il massimo alla nostra gente e provare a sognare.

Proseguire a Firenze

Ho sempre avuto la fiducia della società, quando sonoa rrivato sapevo che bisognava fare qualcosa di importante, ho sempre guardato al bene della Fiorentina, quando ho firmato il contratto avevo questa responsabilità. i numeri dicono tanto ci vuole pazienza in un processo.

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