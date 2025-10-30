Pisa-Lazio, Isaksen nel pre: “Sono contento di essere alla Lazio, è nel mio cuore"

In vista del match serale tra Pisa e Lazio, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto Gustav Isaksen, che contro la Juventus ha dimostrato ancora una volta le sue capacità fisiche e tecniche.

La sfida di quest’oggi mette di fronte due squadre molto determinate, soprattutto dopo i risultati ottenuti della scorsa giornata di Campionato di Serie A; anche se i giocatori biancocelesti dovranno fare a meno dei propri tifosi, impossibilitati di assistere al match dopo la decisione dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive.

Ecco le dichiarazioni di Isaksen.

Le parole di Isaksen su LSC

Giochiamo questa partita con molta umiltà: la squadra è forte e lo stadio è difficile. Noi abbiamo fame e vogliamo fare come contro la Juve

Sei sempre più vicino al top della forma. Manca il gol

Sì, mi sento in forma. Sono contento di poter giocare… non è divertente stare fuori dal campo. Mi sento di poter fare e creare molto di più e questa sera ne ho la possibilità. Sono contento di essere alla Lazio, è nel mio cuore.

