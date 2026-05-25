Calciomercato, Alfonso Pedraza pronto per la Lazio: i saluti sul campo del Villareal

La finestra di mercato estivo sta per aprirsi e il primo profilo è già pronto ad indossare i colori biancocelesti. Infatti, Alfonso Pedraza ha dato gli ultimi saluti sul campo del Villareal prima di iniziare la sua nuova avventura con le aquile.

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I numeri

Nella stagione 2025/26 appena conclusa, Alfonso Pedraza ha confermato il suo ruolo di pilastro sulla fascia sinistra del Villarreal. In campionato ha totalizzato 27 presenze, accumulando 1.690 minuti di gioco complessivi. Il suo contributo offensivo è stato costante, con 1 gol realizzato e 3 assist decisivi forniti ai compagni. A livello disciplinare ha ricevuto 8 cartellini gialli, mantenendo una valutazione media FotMob di 6.95. Il trentenne spagnolo si è distinto anche per la sua precisione nei passaggi e l'ottima capacità di spinta in fase di possesso.