Occasione NOIF: la Lazio spera nelle modifiche per sbloccare mercato e rinnovi

La Lazio è di nuovo sul filo del rasoio, ma questa volta potrebbe arrivare un aiuto decisivo dalle modifiche al regolamento NOIF. Dopo lo stop estivo al mercato, il club biancoceleste si trova nuovamente vicino alla soglia dell’80% del cosiddetto “costo del lavoro allargato”, parametro che rischia di bloccare operazioni in entrata e rinnovi contrattuali. Una situazione che accomuna anche altre tre società e che tiene Lotito in attesa, con particolare attenzione, delle decisioni della nuova Commissione di controllo.

Come riportato da Radiosei Lazio, la riunione inizialmente prevista nei giorni scorsi è stata rinviata alla mattinata di martedì 23 dicembre. Già nel pomeriggio, però, il presidente Atelli dovrebbe trasmettere i verdetti alla FIGC, che provvederà poi alla comunicazione ufficiale alle società interessate. Qualora venisse certificato lo sforamento dell’80%, la Commissione indicherà la cifra necessaria per rientrare nel parametro.

In caso di una somma contenuta — si parla di circa 4 milioni di euro — Lotito potrebbe decidere di intervenire immediatamente con un versamento diretto, oppure optare per l’utilizzo di crediti futuri. Il tutto sarà possibile grazie alle modifiche al Titolo VI del regolamento NOIF, pensate per offrire alle società in difficoltà strumenti più flessibili per colmare eventuali gap finanziari. Oltre all’aumento di capitale, infatti, sarà possibile sfruttare crediti derivanti dalla cessione di calciatori o dai diritti televisivi.

Novità fondamentali anche in ottica futura, soprattutto in vista della verifica di marzo, quando la soglia dell’indicatore scenderà al 70%, con il rischio concreto di nuovi blocchi a giugno. Da una parte la Lazio ha l’urgenza di “liberare” subito il mercato per evitare plusvalenze forzate e sbloccare i rinnovi; dall’altra, la società è chiamata a pianificare con attenzione le prossime mosse per non ritrovarsi nuovamente nella stessa situazione.