Ecco la formazione scelta da Gattuso per Italia-Norvegia

Poco più di un'ora e andrà in scena il match Italia-Norvegia.Le luci di San Siro sono accese e pronte per ospitare la sfida alle ore 20.45. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha fatto le sue scelte e la formazione degli azzurri è uscita da pochi istanti. La prima cosa che salta all'occhio sono le scelte offensive. In attacco infatti c'è la coppia Pio Esposito e Mateo Retegui. Dall'altra parte invece non può che esserci il duo Sorloth-Haaland.

Le formazioni di Italia-Norvegia

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland.

