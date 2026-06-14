Fiore: "A Gattuso piacciono le sfide difficili, speriamo che Lotito..."

In occasione della sfida a padel con Marco Amelia, Simone Barone e Paolo Di Canio, Stefano Fiore ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento Fip Silver Mediolanum Padel Cup andato in scena a Palermo.

La cosa incuriosisce abbastanza, io conosco molto bene Rino e sappiamo che gli piacciono le sfide difficili, perché nella sua carriera di allenatore si è andato a mettere sempre in situazioni non facilissime e questa ha tutte le caratteristiche per essere una grande sfida anche per il rapporto che dovrà costruire con un presidente con il quale caratterialmente può capitare di scontrarsi. Quindi è una bella sfida e tra l'altro è notizia dell'altro ieri che non si potrà fare un certo tipo di mercato, o quantomeno bisognerà farlo a saldo zero, si vende per 100 e si compra per 100, quindi anche questo influirà, però credo che Gattuso, se arriverà come pare, abbia chiesto garanzie che speriamo Lotito mantenga , quantomeno per tenere più bravi e provare a cambiare completamente registro, perché Gattuso è un allenatore profondamente diverso da Sarri, quindi si volterà completamente pagina.