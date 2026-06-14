Fiore: "A Gattuso piacciono le sfide difficili, speriamo che Lotito..."
In occasione della sfida a padel con Marco Amelia, Simone Barone e Paolo Di Canio, Stefano Fiore ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento Fip Silver Mediolanum Padel Cup andato in scena a Palermo.
Sull'arrivo di Gattuso alla Lazio
La cosa incuriosisce abbastanza, io conosco molto bene Rino e sappiamo che gli piacciono le sfide difficili, perché nella sua carriera di allenatore si è andato a mettere sempre in situazioni non facilissime e questa ha tutte le caratteristiche per essere una grande sfida anche per il rapporto che dovrà costruire con un presidente con il quale caratterialmente può capitare di scontrarsi. Quindi è una bella sfida e tra l'altro è notizia dell'altro ieri che non si potrà fare un certo tipo di mercato, o quantomeno bisognerà farlo a saldo zero, si vende per 100 e si compra per 100, quindi anche questo influirà, però credo che Gattuso, se arriverà come pare, abbia chiesto garanzie che speriamo Lotito mantenga , quantomeno per tenere più bravi e provare a cambiare completamente registro, perché Gattuso è un allenatore profondamente diverso da Sarri, quindi si volterà completamente pagina.
Sui mondiali
Non mi distaccherei dalle solite squadre, Francia e Spagna su tutte, e ovviamente subito dietro Argentina e Brasile. Ma è un mondiale anche un po' atipico, nel senso che è la prima volta che ci sono 48 squadre, quindi sarà un po' più lungo del previsto e come sempre può esserci una sorpresa. Tra queste vedo il Marocco, contro il Brasile ha impressionato è una squadra cresciuta tanto e bene e ha giocato anche la semifinale nel Mondiale in Qatar, quindi potrebbe essere la sorpresa.