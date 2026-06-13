Rivoluzione nello staff medico della Lazio: Gregorace e Franceschi le novità

La Lazio cambia volto nell'area sanitaria. Il presidente Claudio Lotito ha deciso di rinnovare parte dello staff medico biancoceleste con due importanti innesti.

Il nuovo medico sociale sarà Emanuele Gregorace, che prende il posto del dott. Italo Di Leo. Specialista in medicina dello sport e particolarmente apprezzato nel campo della diagnostica per immagini, Gregorace arriva da un'esperienza significativa nella Roma, dove ha lavorato dal 2020 al 2025 fino a ricoprire il ruolo di medico sociale della prima squadra giallorossa. Attualmente è anche consulente medico della FIGC.

Novità anche per quanto riguarda il ruolo di consulente ortopedico. Il professor Francesco Franceschi, primario di ortopedia presso l'ospedale Ospedale San Pietro, subentra al dottor Fabio Rodia, che continuerà comunque a collaborare con il club come consulente esterno, ruolo che ricopriva dal 2016.