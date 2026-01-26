Gasperini: "Roma ha unapercentuale di tifoseria che è un pò laziale e molto romanista"

A margine della presentazione del libro “L’ultima danza di Maradona” di Giancarlo Dotto, andata in scena al Circolo Canottieri Aniene, il tecnico della Roma Giampiero Gasperini ha raccontato anche il suo rapporto personale con Roma, mandando anche una stoccata alla Lazio e ai suoi tifosi.

Qui c'è una grandissima passione ma è anche vero che in tutti i posti c'è una passione incredibile, anche a Bergamo e a Genova. Roma è una città molto grande, con una percentuale di tifoseria che è un po' laziale e molto romanista. C'è un'identificazione nella città che è difficile da trovare altrove. Se vai a Milano posso essere anche in un'altra grande metropoli. Qui ti accorgi sempre di essere a Roma e questo legame forte con la squadra è identificato con valori comuni alla gente, è un attaccamento diverso a quello che puoi trovare in altri posti