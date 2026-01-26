Cruciani: "Lotito non dia false speranze ai tifosi". Su Sarri e il caso Romagnoli...
Polemica su Lotito, Sarri e il caso Romagnoli
Intervenuto durante il podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha espresso la propria opinione sulla situazione in casa Lazio, soffermandosi in particolare sulla gestione del club da parte di Claudio Lotito e sulle recenti vicende che coinvolgono l’allenatore Maurizio Sarri e il difensore Alessio Romagnoli.
Il noto giornalista non ha risparmiato critiche alla dirigenza biancoceleste, polemizzando sul modo in cui la società sta affrontando questo momento delicato.
Queste le sue parole:
Non sono anti-Lotito di professione, dunque mi posso permettere di criticare quando voglio e se ne sento il bisogno. Evidentemente è una situazione in cui c’è poco, non c’è più nulla…in cui la società non si capisce bene che direzione abbia. Non si capisce la direzione, non si capisce l’obiettivo, non si capisce dove vuole andare a parare ed è per questo che molti giocatori hanno difficoltà ad accettare le proposte della Lazio. Lo si può vedere anche in questo calciomercato: non si può passare a mercato zero perché è bloccato – caso unico nella storia del calcio italiano – a una sessione di mercato dove tu sostanzialmente ti impoverisci e smantelli la squadra, senza nemmeno un allenatore che ti viene dietro.
Come proprietario puoi fare quello che vuoi, però alcune cose vanno rispettate. Va rispettato il fatto che al pubblico devi offrire non le false speranze, ma una prospettiva. Qualunque essa sia. Questa prospettiva non viene offerta e la seconda cosa, non si può continuare in questa pantomima di due prigionieri: la Lazio è prigioniera di Sarri e Sarri è prigioniero della Lazio. Ogni giorno è uno stillicidio quotidiano di dichiarazioni di Sarri che sono chiaramente contro la società e più o meno viceversa.