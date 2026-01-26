Cruciani: "Lotito non dia false speranze ai tifosi". Su Sarri e il caso Romagnoli...

Intervenuto durante il podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha espresso la propria opinione sulla situazione in casa Lazio, soffermandosi in particolare sulla gestione del club da parte di Claudio Lotito e sulle recenti vicende che coinvolgono l’allenatore Maurizio Sarri e il difensore Alessio Romagnoli.

Il noto giornalista non ha risparmiato critiche alla dirigenza biancoceleste, polemizzando sul modo in cui la società sta affrontando questo momento delicato.

Queste le sue parole:

Non sono anti-Lotito di professione, dunque mi posso permettere di criticare quando voglio e se ne sento il bisogno. Evidentemente è una situazione in cui c’è poco, non c’è più nulla…in cui la società non si capisce bene che direzione abbia. Non si capisce la direzione, non si capisce l’obiettivo, non si capisce dove vuole andare a parare ed è per questo che molti giocatori hanno difficoltà ad accettare le proposte della Lazio. Lo si può vedere anche in questo calciomercato: non si può passare a mercato zero perché è bloccato – caso unico nella storia del calcio italiano – a una sessione di mercato dove tu sostanzialmente ti impoverisci e smantelli la squadra, senza nemmeno un allenatore che ti viene dietro.

