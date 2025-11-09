Inter-Lazio, Lautaro: "Conta sempre vincere. Tifosi? Loro sono il dodicesimo uomo"

Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Dazn del nerazzurro al termine della sfida contro i biancocelesti.

Sì volevo tirare in porta, sono arrivato col passo lungo ma l’importante è che sia entrata per aprire il risultato. Ringrazio tutta la gente che in ogni partita ci dà il loro supporto, tutti i gol li festeggio in modo speciale, fare gol è sempre più bello, conta sempre vincere. L’uscita dal campo con il tuo popolo che urla il tuo nome è bellissimo. Io sono sempre lo stesso, sono serio ma quando devo sorridere sorrido.