Lazio vicina all’accordo con un nuovo sponsor: le ultime

La Lazio quest’oggi farà visita al Napoli, la sfida è in programma alle ore 18:00. Vista la situazione di classifica però, la testa dei tifosi è già alla partita di Coppa Italia contro l’Atalanta. Nel mentre, sembrerebbe smuoversi qualcosa sulla questione sponsor.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

La Lazio è vicina a un nuovo sponsor

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Lazio è in chiusura con uno sponsor: si parla di un accordo con un‘agenzia di scommesse.