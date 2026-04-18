Lazio vicina all’accordo con un nuovo sponsor: le ultime

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Lazio è in chiusura per uno sponsor

Emanuele Petrucci /
Lotito Lazio
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

La Lazio quest’oggi farà visita al Napoli, la sfida è in programma alle ore 18:00. Vista la situazione di classifica però, la testa dei tifosi è già alla partita di Coppa Italia contro l’Atalanta. Nel mentre, sembrerebbe smuoversi qualcosa sulla questione sponsor.

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Lotito
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

La Lazio è vicina a un nuovo sponsor 

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Lazio è in chiusura con uno sponsor: si parla di un accordo con un‘agenzia di scommesse. 

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