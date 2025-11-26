Tifoso del Liverpool fa disperdere le ceneri del padre sul campo dell'Anfield Stadium

Emozione sugli spalti per i tifosi del Liverpool. E' accaduto nell'ultimo match casalingo dei reds, pochi prima del fischio d'inizio tra la squadra Arne Slot e il Nottigham Forest quando un tifoso ha rispettato quella che era la volontà del padre: ovvero spargere le sue ceneri sul campo dell'Anfield Stadium. Sui social ha anche spopolato un video in cui è ripreso il momento esatto in cui le ceneri vengono gettate sul prato del rettangolo verde.

Il video social del momento

Il risultato di Liverpool-Nottingham Forest

Non finisce bene per i reds che incassano una sconfitta pesante tra le mura amiche di Anfield. Inaspettatamente il Nottingham vince e domina sul campo del Liverpool rifilandogli un secco 0-3. Il vantaggio arriva grazie al gol di Murillo al minuto 33. Nella ripresa il raddoppio che rappresenta anche un pò il calcio italiano, grazie alla rete di Nicolo Savona. Al 78simo arriva il tris, calato da Gibbs-White. L'unica nota dolce ed emozionante in casa dei reds è proprio quello che è accaduto prima del match, con il toccante momento dedicato al tifoso defunto.