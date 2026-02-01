Lazio Women, Oliviero: "Volevamo una risposta caratteriale. Adesso…"

Dopo la partita fra Lazio Women e Como terminata 1-1, la calciatrice biancoceleste Elisabetta Oliviero è intervenuta in zona mista.

Le parole di Oliviero in Mixed Zone

Ci aspettavamo una partita molto aggressiva, volevamo dare una risposta in continuità anche al secondo tempo che abbiamo avuto perché comunque abbiamo giocato la nostra partita con la testa alta, molta umiltà. Qui, oggi, volevamo una risposta soprattutto caratteriale e siamo state una squadra vera. Il primo tempo avremmo dovuto concretizzare le occasioni che ci sono capitate, quando non si può vincere non si deve perdere e ci teniamo questo punto per andare avanti.

Dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia

Dal mio punto di vista il calcio dimentica molto velocemente. Quando giochi mercoledì e poi sabato, mercoledì e poi domenica è più facile lasciare andare le cose rispetto a quando la settimana è lunga. Siamo una squadra che cura ogni dettaglio quindi la settimana corta per noi spesso è un problema, perché non riusciamo a lavorare bene su tutto quello che vorremmo ma sapevamo di dover lavorare duro e l’abbiamo fatto.

Sulla stagione

Inizialmente siamo state un po’ timide, credo che come l’anno scorso ci abbiamo messo un po’ per entrare nel rodaggio del nostro gioco. Comunque le partite della Coppa ci avevano lasciato molta amarezza, ci siamo dovute rialzare da quella delusione e alla fine il bilancio è molto positivo anche se potevamo raccogliere molti più punti. Siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo.

Come sta la squadra?

Sta bene, ora si prenderà un meritato riposo mentale che poi è più quello difficilmente recuperare che il fisico. Tutte quelle che siamo, siamo a disposizione e presenti. Non è un problema chi esce e chi entra, tutte lo abbiamo dimostrato. Siamo pronte, unite e ci fidiamo l’una dell’altra

