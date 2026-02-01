Como Women, Sottili: "Quando fai queste prestazioni ti dispiace non raccogliere bottino pieno…"

Al termine di Lazio Women-Como 1-1, l'allenatore delle lariane Stefano Sottili è intervenuto in zona mista per commentare la partita.

Le parole di mister Sottili in zona mista

Quando fai queste prestazioni, le fai in casa di una squadra forte come la Lazio, ti dispiace non raccogliere bottino pieno e quindi dovremo migliorare senza nulla togliere alle nostre avversarie. Quando il portiere para vuol dire che è brava. Veniamo da due gare in cui raccogliere solo un punto è veramente un dispiacere per lo sforzo che hanno fatto le ragazze.

L'equilibrio del campionato

Bello! Credo che questo equilibrio, tranne la Roma che sta facendo un grandissimo percorso, denoti quanto soprattutto le medie piccole siano cresciute e abbiano colmato il gap con le big che spesso facevano corse a sé. Ne trae vantaggio lo spettacolo e Soncin perché si alza il livello del campionato e ha la possibilità di scegliere ragazze più pronte che possono dare grandi soddisfazioni anche con la Nazionale.

La sfortuna?

Per indole non ci credo, vuol dire che dobbiamo tirare qualche centimetro più spostato. C’è rammarico perché abbiamo creato tante occasioni e in alcuni casi non siamo state in grado neanche di arrivare a tirare in porta. A me piace rimarcare la prestazione positiva della squadra, l’ho detto che con queste prestazioni arriveranno risultati.

