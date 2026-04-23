Dalla Palma: "Motta da 10 in pagella. Sarri-Lazio..."

Ieri sera la vittoria nella semifinale di coppa Italia contro l'Atalanta grazie ad un Edoardo Motta che ha fatto impazzire l'ambiente Lazio con 4 rigori su 5 parati. L'euforia è giustamente alle stelle e a fare un'analisi generale, ai microfoni di Radio Laziale, è il giornalista sportivo Alberto Dalla Palma. Vari i temi toccati, dalla serata magica di ieri sera fino a Sarri ed il suo futuro nel club capitolino.

Dalla Palma su Atalanta-Lazio

Non è stata la partita perfetta di Napoli, ma va bene così. Questo è un risultato clamoroso, forse il massimo a cui possiamo aspirare, ma visto che ci siamo andiamoci a giocare la finale. Non ce ne frega niente di quello che succederà da qui al 13 maggio. Gila deve tornare il 13 maggio. La finale di Coppa Italia sia qualcosa di imprevedibile e imprevisto e va celebrato in tutti i modi. Ieri sera si sono provate emozioni forti. Hanno dimostrato che a Lissone se si concentrano riescono anche a far le cose fatte bene.

Su Sarri

Spero che la partita di ieri sera dia la spinta di interrompere un atteggiamento poco disposto nei confronti di Sarri da parte della società. Sarri è un bene dell'umanità. Solo lui può portare avanti un progetto in cui il calcio si porta avanti giorno per giorno. Se vincesse anche la Coppa Italia sarebbe uno dei successi più clamorosi. Non ho idea di come si possa battere l'Inter, il Como ci è riuscito due volte per mezzora. L'Inter in campo nazionale è troppo più forte di tutti, ma io confido sempre nella partita perfetta di Sarri.

Su Motta