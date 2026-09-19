Venezia-Lazio, Stroppa: "la Lazio ha qualità, servirà…"

Il mister Giovanni Stroppa ha rilasciato delle dichiarazioni poco prima del fischio d'inizio dell'incontro Venezia-Lazio.

Juan Jesus? È un campione di mentalità ha la capacità di trasferire al sua esperienza, farlo giocare in questo momento è un po' una forzatura ma ne abbiamo bisogno, mi auguro prima di tutto che non si faccia male.