Venezia-Lazio, Stroppa: "la Lazio ha qualità, servirà…"
Il mister Giovanni Stroppa ha rilasciato delle dichiarazioni poco prima del fischio d'inizio dell'incontro Venezia-Lazio
Il mister Giovanni Stroppa ha rilasciato delle dichiarazioni poco prima del fischio d'inizio dell'incontro Venezia-Lazio.
L'intervento del mister a Dazn
L'intervento del mister a Sky Sport
Juan Jesus? È un campione di mentalità ha la capacità di trasferire al sua esperienza, farlo giocare in questo momento è un po' una forzatura ma ne abbiamo bisogno, mi auguro prima di tutto che non si faccia male.
Lazio
L'abbiamo preparata cambiando il focus di quello che siamo in grado di fare, è importate aiutarsi e raddoppiare dove la Lazio ha qualità soprattutto gli esterni.
Equilibrio o coraggio?
Entrambe le cose, le assenze sono tante siamo alla rincorsa nonostante le prestazione fatte al meglio, il lavoro ci debba dare questo equilibrio di poter fare la partita anche in modo diverso.