Malore cardiaco durante le visite mediche per l'ex Chelsea Oscar: i dettagli

Paura e preoccupazione in Brasile per il calciatore Oscar. Il 34enne ex Chelsea, ha accusato un malore improvviso durante delle visite mediche. La situazione sembrerebbe sotto controllo ma tra le tante ipotesi sembrerebbe esserci quella di uno stop anticipato dell'attività sportiva. Ennesima sfortuna per Oscar che stava seguendo un trattamento al club per un infortunio muscolare al polpaccio sinistro, il quarto di quest'anno per il giocatore.

I dettagli del malore di Oscar

La nota del San Paolo

Il club brasiliano per cui gioca Oscar ha fatto chiarezza sulla situazione. Il San Paolo riferisce che durante gli esami condotti al Centro di allenamento Barra Funda, come parte della preparazione per la pre-stagione 2026, il centrocampista Oscar ha avuto un problema di alterazioni cardiologiche ed è stato immediatamente assistito dai professionisti del club e dal team medico dell'ospedale Einstein Israelite, presenti sul luogo. Successivamente, il numero 8 del Tricolor è stato portato in ospedale, dove è clinicamente stabile e rimane sotto osservazione per ulteriori esami per chiarire la diagnosi.