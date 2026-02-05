Rivoluzione totale in difesa, la Lazio cambia volto in estate

Per il mercato estivo, la Lazio pensa a una rivoluzione completa della difesa, tra centrali e terzini. Tra i possibili battenti figura si inserisce Manuel Lazzari, che potrebbe lasciare il club a giugno. Nello stesso mese Mario Gila sarà ad un anno dalla scadenza di contratto, e potrebbe seriamente valutare di partire.

Un altro nome certo nella lista dei partenti è Alessio Romagnoli. Anche Tavares potrebbe essere ceduto: il terzino portoghese non sembra riuscire ad avere un impatto funzionale nel sistema di gioco di mister Sarri e, dopo alcune indiscrezioni a gennaio, il suo addio a giungo appare sempre più plausibile.

In bilico anche Pellegrini

Al momento, l’unico difensore solido resta Adam Marusic, fresco di rinnovo con il club. In bilico c'è anche Pellegrini, il cui ingaggio pesa oltre i 2 milioni di euro: con la scusa del ringiovanimento, la Lazio potrebbe cedere altre pedine che pesano a bilancio e abbassare ulteriormente il monte ingaggi.