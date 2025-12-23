Lazio, si attende la decisione della Commissione: sarà un mercato libero o a saldo zero?

Oggi è una giornata importante per il mondo biancoceleste, infatti, dopo la notizia del mercato bloccato in estate per il mancato rispetto dei parametri su liquidità, indebitamento e costo del lavoro, tutti in casa Lazio sperano di potersi rifare a gennaio ma soltanto la Commissione governativa per il controllo finanziario potrà dare il verdetto finale e per svelare le modalità secondo le quali si dovrà svolgere la campagna acquisti, libera o a parametro zero.

Calciomercato Lazio, oggi il verdetto della Commissione

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, oggi sarà emesso il verdetto della Commissione e se il rapporto tra costo del lavoro e ricavi e sarà sceso sotto la soglia dell'80%, allora la Lazio potrà muoversi liberamente a gennaio, tuttavia, secondo quanto riportato da Il Messaggero, i biancocelesti potrebbero essere appena oltre la soglia ma con uno scarto talmente minimo (0,2/0,3%) che la Commissione starebbe valutando un via libera immediato. Questo avrebbe risvolti positivi anche per quanto riguarda i rinnovi, infatti, la Società potrebbe trattare senza vincoli con i calciatori in scadenza, come Basic e Romagnoli, mentre i casi Gila e Marusic sono più complessi. I tifosi continuano a sperare in un mercato privo da restrizioni per poter acquistare calciatori che possano dare una mano al club biancoceleste a riscalare la classifica e tentare di centrare l'obiettivo d'Europa.

Lazio, le altre modalità per sbloccare il mercato

Nel caso in cui la Lazio non riuscirà a rientrare nella soglia dell' 80% del costo del lavoro allargato, si potrà tentare di sbloccare la campagna acquisti in altri modi, infatti, la Società potrà immettere una somma di denaro (3-5 milioni), approfittare di una modifica FIGC dell'articolo 90 comma 5 delle Noif, utilizzare il credito di marzo Dazn sui diritti TV o svolgere un mercato con un saldo positivo (un uscita per ogni entrata).