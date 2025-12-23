Calciomercato Lazio, il Flamengo si va avanti: ecco l'offerta per Taty

La finestra di mercato di gennaio sta per aprirsi e le squadre dei vari Campionati hanno cominciato a guardarsi intorno e valutare quali elementi potrebbero arrivare per rafforzare la propria rosa, come il Flamengo che dopo aver osservato a lungo Taty Castellanos ha deciso di farsi avanti e proporre un'offerta alla Società Lazio.

Calciomercato Lazio: l'offerta del Flamengo

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo una stagione caratterizzata da 20 vittorie, 10 pareggi, 8 sconfitte e una 3a posizione in classifica raggiunta, il Flamengo ha deciso di offrire all'ex Girona un ruolo centrale, tanto da proporre alla Lazio circa 25 milioni. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro tra le due squadre, tuttavia, il Taty continua a sperare in un futuro in Europa e, al momento, l'offerta migliore per lui resta l'Atalanta.

Il caso Raspadori-Lazio

Un eventuale partenza del biancoceleste numero 11 permetterebbe alla Lazio di avere la strada più libera per tentare il colpo con Raspadori, con la formula del prestito, durante la fase di mercato di gennaio. L'attuale attaccante dell'Atletico Madrid ed ex Napoli, tuttavia, ha attirato l'attenzione anche dell'altra squadra di Roma, infatti, anche le Società giallorossa lo vorrebbe nella propria rosa.