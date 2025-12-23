Il regalo di Natale della Lazio ai tifosi biancocelesti: i dettagli

Il Natale è alle porte e la Società Lazio ha deciso che cosa mettere quest'anno sotto l'albero dei tifosi biancocelesti che, nonostante il momento complicato che sta vivendo la squadra, non hanno mai smesso di sostenere i colori che tanto amano.

Lazio, il regalo per i tifosi biancocelesti

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, con l'inizio del nuovo anno i tifosi e gli addetti ai lavori potranno guardare tutte le partite casalinghe delle categorie giovanili maschili (Under 18, Under 17, Under 16, Under 15, Under 14 Pro, Under 14 Regionale) gratuitamente sul sito del club.

Lazio, come vedere i match gratuitamente sul sito

Una grande iniziativa quella organizzata dalla Società biancoceleste, infatti, in questo modo tutti i tifosi potranno seguire gratuitamente le partite casalinghe delle giovani aquile e per farlo basterà registrarsi sul portale ufficiale sslazio.it, come era successo anche per gli allenamenti a Formello del Comandante.