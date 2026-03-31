Bosnia-Italia, azzurri ai supplementari: la squadra di casa pareggia

Termina la sfida tra Bosnia e Italia con il risultato di 1-1. A segnare il gol del vantaggio sono stati gli azzurri con Kean nel primo tempo, raggiunti, però, nella seconda frazione dal gol di Tabakovic. A incidere sul risultato, l’espulsione rimediata nel primo tempo da Alessandro Bastoni, che per un fallo da ultimo uomo ha lasciato gli azzurri in 10 uomini. Ora, i tempi supplementari per cercare di staccare il pass per i Mondiali, sempre con l’incubo dei rigori…