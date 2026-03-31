Veron: “Sinisa un fratello maggiore, ai tifosi della Lazio dico…”
Le parole della Brujita nel giorno della sua visita alla Lazio
Juan Sebastian Veron ha fatto visita al centro sportivo della Lazio a Formello, dove ha incontrato il presidente Lotito, l’allenatore Sarri, il suo staff e la squadra. Intervistato da Lazio Style Channel, la Brujita ha ricordato anche il suo ex compagno Sinisa Mihajlovic.
Queste le sue parole:
Sinisa? Ho avuto la fortuna di conoscerlo, per me è stato un fratello maggiore. Da quando sono arrivato a quando sono andato via sono sempre stato con lui, anche in momenti diversi della mia carriera. È stato un'allegria, una gioia di aver conosciuto una grandissima persona e un calciatore incredibile".
Mando un grande saluto ai tifosi della Lazio. Giocare all'Olimpico con 50-60 mila persone è incredibile. Ho vinto lo Scudetto con la Lazio e mi è successo lo stesso con l'Estudiantes, siamo diventati campioni ventiquattro anni dopo l'ultima volta. E poi vincerlo qui, vedere le facce e la gioia dopo tanto tempo e sofferenza... Io sono tifoso dell'Estudiantes e ho visto gli stessi volti dei tifosi. Io ho giocato in squadre importanti a cui sono molto legato, ho sentito tantissima responsabilità nel difendere lo stemma della Lazio e credo di averlo fatto bene. Quando lo fai con serietà, la gente alla fine gli dà il giusto valore. È una cosa che mi porto dentro".