Veron: “Sinisa un fratello maggiore, ai tifosi della Lazio dico…”

Juan Sebastian Veron ha fatto visita al centro sportivo della Lazio a Formello, dove ha incontrato il presidente Lotito, l’allenatore Sarri, il suo staff e la squadra. Intervistato da Lazio Style Channel, la Brujita ha ricordato anche il suo ex compagno Sinisa Mihajlovic.

Sinisa? Ho avuto la fortuna di conoscerlo, per me è stato un fratello maggiore. Da quando sono arrivato a quando sono andato via sono sempre stato con lui, anche in momenti diversi della mia carriera. È stato un'allegria, una gioia di aver conosciuto una grandissima persona e un calciatore incredibile".

Mando un grande saluto ai tifosi della Lazio. Giocare all'Olimpico con 50-60 mila persone è incredibile. Ho vinto lo Scudetto con la Lazio e mi è successo lo stesso con l'Estudiantes, siamo diventati campioni ventiquattro anni dopo l'ultima volta. E poi vincerlo qui, vedere le facce e la gioia dopo tanto tempo e sofferenza... Io sono tifoso dell'Estudiantes e ho visto gli stessi volti dei tifosi. Io ho giocato in squadre importanti a cui sono molto legato, ho sentito tantissima responsabilità nel difendere lo stemma della Lazio e credo di averlo fatto bene. Quando lo fai con serietà, la gente alla fine gli dà il giusto valore. È una cosa che mi porto dentro".