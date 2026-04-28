Lazio Women, il mister Gianluca Grassadonia verso l'addio? I dettagli

La stagione della Lazio Women volge al termine e, con essa, sembra giunto al capolinea il rapporto tra il club e Gianluca Grassadonia. Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico avrebbe già comunicato alle sue giocatrici l’intenzione di lasciare la panchina biancoceleste al termine del campionato. La notizia, che era nell’aria, avrebbe scatenato l’interesse dell’Inter, pronta ad accogliere l’allenatore per il suo nuovo progetto tecnico.

Il ko col Sassuolo e l'addio al sogno europeo

La notizia dell’imminente addio potrebbe spiegare, almeno in parte, la difficile situazione mentale della squadra. La netta e pesante sconfitta subita sabato scorso in casa contro il Sassuolo non è stata solo un passo falso nel gioco, ma un vero e proprio spartiacque: questo stop ha infatti spento definitivamente le residue speranze di Martina Piemonte e compagne di qualificarsi per la prossima Champions League. Un traguardo che, fino a poco tempo fa, sembrava un obiettivo concreto.

Ciclo concluso: si guarda al futuro

La sconfitta interna ha certificato, di fatto, la fine di un ciclo. La delusione per il mancato accesso alla massima competizione europea segna la chiusura di un capitolo importante per la Lazio Women, che ora dovrà voltare pagina. Con Grassadonia ormai orientato verso nuovi lidi, la dirigenza biancoceleste è chiamata a programmare il futuro e a definire i contorni della nuova guida tecnica, necessaria per ripartire con rinnovate ambizioni nella prossima annata sportiva.