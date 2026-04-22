Atalanta-Lazio 0-0, ecco cosa è successo nel primo tempo

Da pochi minuti si è concluso il primo tempo del match Atalanta-Lazio. Alla New Balance Arena c'è in palio il raggiungimento della finale di coppa Italia, dove ad aspettare la vincente di questa sera c'è l'Inter di Christian Chivu. La prima frazione tra i biancocelesti e i nerazzurri si è chiusa sullo 0-0 con una sfida equilibrata ed avara di occasioni da gol importanti.

Le formazioni in campo

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All.: Palladino.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Basic, Patric, Taylor, Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri.

I momenti salienti

Fin dalle prime battute ritmi alti tra le due squadre in campo. La manovra offensiva è per lo più nei piedi dei giocatori dell'Atalanta, che pressano alto e provano a manovrare a tutto campo. I primi 20 minuti la Lazio è quasi schiacciata nella propria ¾ di campo ma allo stesso tempo riesce a non dare agli avversari occasioni nitide da gol. I biancocelesti escono piano piano fuori e provano a farlo giocando sulla prima punta Noslin per poi affondare sulle fasce. La squadra di Sarri ci prova ma anche lei, come la Dea, non riesce a costruire episodi di pericolo concreto.