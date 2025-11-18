Calciomercato Lazio, il portiere Christos Mandas chiede la cessione: la situazione

La fase di calciomercato invernale si avvicina e i calciatori hanno iniziato a guardarsi intorno e a valutare la strada migliore da percorrere nel loro futuro, come nel caso del portiere Christos Mandas, che l'anno scorso era riuscito a conquistarsi la titolarità mentre quest'anno sembra aver trovato posto soltanto in panchina.

Calciomercato Lazio, Mandas chiede la cessione

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Christos Mandas ha chiesto alla Società di cederlo a gennaio, tuttavia, se la sua valutazione inizialmente era di circa 20 milioni, il posto fisso in panchina ha svalutato il prezzo del cartellino e, per questa ragione, si cercherà di venderlo più o meno alla metà della cifra stabilità la scorsa estate, anche se le offerte potrebbero non arrivare neanche ai 10 milioni. In ogni caso, dato che per l'arrivo del greco si era sborsato soltanto un milione, dalla sua cessione arriverà una ricca plusvalenza. Per quanto riguarda le squadre interessate, Mandas è apprezzato molto dal Wolverhampton in Inghilterra, mentre in Spagna la sua agenzia YouFirst sta tentando di fare il colpo con il Getafe, ma non solo, il Panathinaikos ha mostrato un forte interesse, tuttavia, il portiere non ha nessuna intenzione di tornare in Grecia.

Nella pagina successiva le dichiarazioni dell'agente di Mandas al podcast Calcio con Fulmi