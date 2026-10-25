Sciabica: "volevamo portare a casa un risultato, vincere..."
"A volte si tratta anche di episodi. Ad un certo punto la partita era anche abbastanza equilibrata..."
Le parole di Manuela Sciabica
A fine partita, ai microfoni di Lazio Style è intervenuta Manuela Sciabica, calciatrice della Lazio Women.
L'intervista
Ci è mancato il gol, abbiamo fatto secondo me una buona partita ed una buona prestazione. Sono una squadra che si muove tanto, secondo me l'abbiamo preparata bene e ci è mancato il gol. A volte si tratta anche di episodi. Ad un certo punto la partita era anche abbastanza equilibrata.
C'è delusione?
Sicuramente c'è un po' di amarezza perchè venivamo da due sconfitte, questa volta volevamo portare a casa un risultato, vincere. Secondo me ce lo meritavamo. Ma il campionato è lungo. Bisogna continuare a lavorare.
Come stai a livello di brillantezza?
Sto bene, sto cercando di entrare nel miglior modo possibile nei meccanismi del mister. L'allenatore ha delle richieste importanti, è molto bravo e chiede determinate cose. Fisicamente sto bene, anche con la squadra e l'allenatore. Dobbiamo continuare a lavorare.