Sciabica: "volevamo portare a casa un risultato, vincere..."

A fine partita, ai microfoni di Lazio Style è intervenuta Manuela Sciabica, calciatrice della Lazio Women.

Ci è mancato il gol, abbiamo fatto secondo me una buona partita ed una buona prestazione. Sono una squadra che si muove tanto, secondo me l'abbiamo preparata bene e ci è mancato il gol. A volte si tratta anche di episodi. Ad un certo punto la partita era anche abbastanza equilibrata.

Sto bene, sto cercando di entrare nel miglior modo possibile nei meccanismi del mister. L'allenatore ha delle richieste importanti, è molto bravo e chiede determinate cose. Fisicamente sto bene, anche con la squadra e l'allenatore. Dobbiamo continuare a lavorare.