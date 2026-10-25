Grassadonia: "Le ragazze devono dare qualcosina in più, liberarsi mentalmente e osare di più..."

La Lazio Women pareggia contro il Como Women nel match valido per la quarta giornata di Serie A Women. A fine partita, ai microfoni di Lazio Style, l'allenatore Grassadonia ha rilasciato delle dichiarazioni.

Dispiace perchè abbiamo avuto nel primo tempo due occasioni importanti per sbloccarla. La squadra ha fatto bene, tenendo conto che abbiamo cambiato modulo. È una squadra che comincia sempre di più a capire i principi ed i concetti. Stiamo recuperando anche delle calciatrici, oggi quando sono subentrate in merito ad una condizione non ottimale hanno fatto un po' fatica. Quindi c'è stato anche un calo fisico nel secondo tempo. Però l'impegno, la volontà di queste ragazze è sicuramente importante e si continua a lavorare.

Bisogna lavorare ancora, portare in condizione Camacho che l'abbiamo avuta a disposizione solo nella prima partita della Women's Cup, poi ha avuto una serie di problemi. Portales viene da un periodo di infortunio lungo. Holmstrøm si deve riprendere. Bisogna continuare a crescere da un punto di vista della personalità, è un gruppo che va amalgamato. Ci sono molte calaciatrici nuove, molte sono giovani e sono all'esordio in questo campionato.