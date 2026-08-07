Calciomercato Lazio, svolta centravanti: per i bookie è Pinamonti (2,00) la scelta di Gattuso

Mister Gennaro Gattuso l’ha dichiarato apertamente fin dai primi giorni di ritiro: la ricerca di un centravanti rappresenta una delle priorità assolute nel calciomercato estivo della Lazio. Dopo una lunga serie di sondaggi, la società biancoceleste sembra aver finalmente individuato il profilo ideale per rinforzare il reparto d'attacco: Andrea Pinamonti.

Pinamonti è il nome più caldo per l'attacco della Lazio

L’attaccante in forza al Sassuolo, reduce da un campionato chiuso con 9 reti, ha superato la concorrenza degli altri candidati finiti sul taccuino della dirigenza capitolina. A confermare il forte interesse per il classe 1999 sono anche i bookmaker: il suo addio ai neroversi entro la fine della sessione estiva si gioca – come riporta Agipronews - a quota 2,00 su Sisal e Snai.

Ratkov verso l'addio: la sua cessione può sbloccare l'affare

Ad agevolare il buon esito della trattativa e a sbloccare l'operazione in entrata potrebbe essere la cessione di Petar Ratkov. L’attaccante serbo, arrivato a Roma lo scorso inverno, è rimasto a lungo ai margini del progetto tattico durante la gestione Sarri. Nonostante le buone impressioni destate nelle recenti amichevoli estive, il calciatore resta in uscita ed è sempre più vicino all’addio: sulle sue tracce ci sono i russi della Dinamo Mosca. Un'uscita che garantirebbe alla Lazio il tesoretto e lo spazio in rosa necessari per affondare il colpo definitivo su Pinamonti.