Juventus-Lazio 0-1, come sono andati i primi 45 minuti

E' la sfida della domenica sera di questa 23sima giornata del campionato di serie A, Juventus-Lazio all'Allianz Stadium di Torino. Da pochi istanti si è chiusa la prima frazione di gara ed il risultato è di 0-1. I padroni di casa stanno palesando, con il loro atteggiamento, l'obiettivo di portare a casa a tutti i costi i tre punti. Aggressività e grinta per Spalletti ed i suoi. Dall'altra parte gli uomini di Sarri, che cercano di contenere la vecchia signora provando ad innescare delle ripartenze importanti grazie alla velocità che può nascere dalle fasce. Proprio in questo modo arriva il gol del vantaggio: Maldini serve Pedro che segna battendo Di Gregorio, complice la leggera deviazione di Bremer.

I momenti salienti del primo tempo

Nei primi 20 minuti domina un assoluto equilibrio. La Juventus tiene più palla ma quando la Lazio imposta la manovra dimostra di saper cosa fare e qualche discesa si fa vedere grazie sopratutto alla rapidità di Isaksen. La vecchia signora sa rispondere e lo fa in modo più incisivo. Nel giro di pochi minuti Provedel deve compiere un grande intervento per fermare un colpo di testa di Bremer; poi il gol di Koopmeiners, tiro da fuori annullato però per il fuorigioco di Thuram. I biancocelesti provano a farsi vedere con una conclusione dalla distanza di Basic, palla che però finisce alle stelle. Sul finale del primo tempo arriva l'episodio che non ti aspetti: Maldini strappa via la palla a Locatelli e serve Pedro sulla fascia che calcia verso la porta e batte il portiere.

Le formazioni di Juventus-Lazio

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso; McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor, Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri.