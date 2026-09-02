Romano: “Romagnoli all’Al Sadd, scambio di documenti in corso…”

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Alessio Romagnoli sarà un nuovo giocatore dell’Al Sadd

Beniamino Civitelli /
Romagnoli

Sì è ufficialmente chiuso ieri sera alle 20.00 il mercato in Italia, mentre in alcuni paesi esteri è ancora possibile imbastire trattative. Dopo la telenovela dell’estate sembra chiudersi definitivamente la vicenda Romagnoli.

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Romagnoli all’Al Sadd

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Alessio Romagnoli sarà un nuovo giocatore dell’Al Sadd, è in corso lo scambio di documenti con la Lazio.

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