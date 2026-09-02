Romano: “Romagnoli all’Al Sadd, scambio di documenti in corso…”
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Alessio Romagnoli sarà un nuovo giocatore dell’Al Sadd
Sì è ufficialmente chiuso ieri sera alle 20.00 il mercato in Italia, mentre in alcuni paesi esteri è ancora possibile imbastire trattative. Dopo la telenovela dell’estate sembra chiudersi definitivamente la vicenda Romagnoli.
Romagnoli all’Al Sadd
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Alessio Romagnoli sarà un nuovo giocatore dell’Al Sadd, è in corso lo scambio di documenti con la Lazio.