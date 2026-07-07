Lazio, Cataldi verso il rinnovo a vita: il centrocampista vuole legarsi al club per sempre

Danilo Cataldi e la Lazio, una storia destinata a proseguire ancora a lungo. A Formello si lavora intensamente al rinnovo contrattuale del centrocampista, con l'obiettivo di legare il classe 1994 ai colori biancocelesti fino al termine della sua carriera. Nonostante alcune complicazioni passate – inclusa la parentesi in prestito a Firenze – il legame tra il giocatore e il club resta solido: Cataldi vuole restare al centro del progetto, anche sotto la guida del nuovo tecnico Gattuso.

​Il percorso di recupero

​Attualmente il centrocampista è impegnato nel lavoro di riabilitazione post-operatoria. Infatti, dopo aver chiuso la stagione in anticipo a causa di una fastidiosa pubalgia, il numero 32 si è sottoposto a un intervento chirurgico a Barcellona per risolvere definitivamente il problema. L'operazione è perfettamente riuscita e, nonostante sia necessario ancora del tempo per tornare a pieno regime sul campo, Cataldi sta spingendo per ritornare in gruppo nel più breve tempo possibile.

​Prospettive di rinnovo

​Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, con il contratto attuale in scadenza nel 2027, le parti hanno già avviato i primi colloqui. La società vuole blindare uno dei suoi leader storici, riconoscendone l'attaccamento e il peso all'interno dello spogliatoio. Il centrocampista ha già risposto in modo affermativo, diventando un punto fermo della gestione Gattuso.