Lazio, Cataldi verso il rinnovo a vita: il centrocampista vuole legarsi al club per sempre
Danilo Cataldi ha deciso di legarsi al club biancoceleste a vita, ecco i dettagli del suo rinnovo
Danilo Cataldi e la Lazio, una storia destinata a proseguire ancora a lungo. A Formello si lavora intensamente al rinnovo contrattuale del centrocampista, con l'obiettivo di legare il classe 1994 ai colori biancocelesti fino al termine della sua carriera. Nonostante alcune complicazioni passate – inclusa la parentesi in prestito a Firenze – il legame tra il giocatore e il club resta solido: Cataldi vuole restare al centro del progetto, anche sotto la guida del nuovo tecnico Gattuso.
Il percorso di recupero
Attualmente il centrocampista è impegnato nel lavoro di riabilitazione post-operatoria. Infatti, dopo aver chiuso la stagione in anticipo a causa di una fastidiosa pubalgia, il numero 32 si è sottoposto a un intervento chirurgico a Barcellona per risolvere definitivamente il problema. L'operazione è perfettamente riuscita e, nonostante sia necessario ancora del tempo per tornare a pieno regime sul campo, Cataldi sta spingendo per ritornare in gruppo nel più breve tempo possibile.
Prospettive di rinnovo
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, con il contratto attuale in scadenza nel 2027, le parti hanno già avviato i primi colloqui. La società vuole blindare uno dei suoi leader storici, riconoscendone l'attaccamento e il peso all'interno dello spogliatoio. Il centrocampista ha già risposto in modo affermativo, diventando un punto fermo della gestione Gattuso.