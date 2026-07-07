Concerto Ultimo a Tor Vergata, scontro tra Capezzone e Onorato e la battuta su Lotito: il video
Durante il maxi concerto del cantautore Ultimo a Tor Vergata, si è verificato uno scontro tra Capezzone e Onorato in merito all'organizzazione, ecco il video
Onorato
Durante il grande evento tenutosi a Tor Vergata, dove il cantautore Ultimo ha riunito 250 mila persone per il suo concerto, si è verificato uno scontro tra Capezzone e Onorato in merito all'organizzazione. Radioradio ha riportato il video sui propri canali social.