Concerto Ultimo a Tor Vergata, scontro tra Capezzone e Onorato e la battuta su Lotito: il video

Durante il maxi concerto del cantautore Ultimo a Tor Vergata, si è verificato uno scontro tra Capezzone e Onorato in merito all'organizzazione, ecco il video

Michelle De Angelis /
onorato
Onorato

Durante il grande evento tenutosi a Tor Vergata, dove il cantautore Ultimo ha riunito 250 mila persone per il suo concerto, si è verificato uno scontro tra Capezzone e Onorato in merito all'organizzazione. Radioradio ha riportato il video sui propri canali social.

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Il video riportato da Radioradio

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