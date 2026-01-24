Lecce-Lazio, Sarri: “Settimana difficile. Ecco cosa penso su Romagnoli”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lecce-Lazio, il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole:

La settimana è stata difficile dopo una partita complicata in cui abbiamo perso in maniera netta. Però non è il caso di farne un dramma, bisogna reagire senza nervosismo ma in maniera lucida".

Romagnoli è il giocatore che ci guida la linea difensiva, per me è irrinunciabile. È a disposizione e va dentro. Dia dopo un periodo difficile è tornato dalla Coppa d'Africa tre giorni fa. Ha fatto tre allenamenti frizzanti e ho pensato di dargli una chance".

Il Como è una squadra che ti toglie entusiasmo, ha una grande gestione della palla e si rischia sempre di corrergli sempre dietro. Mi aspetto una reazione bella tosta ma lucida, non voglio vedere una squadra nervosa e contratta".

Questo il suo intervento a DAZN: