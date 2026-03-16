Lazio-Milan, rigore negato e gol annullato per i rossoneri: la moviola di Calvarese

Gianpaolo Calvarese si è espresso sul quotidiano Il Tempo riguardo la gestione arbitrale del direttore di gara Marco Guida nel corso di Lazio-Milan.

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La moviola di Calvarese per Il Tempo

Il rigore e il gol annullato

Il primo momento clou arriva a metà secondo tempo, in occasione del contatto tra Athekame e Taylor nell’area di rigore biancoceleste. I calciatori del Milan protestano, ma in realtà è l’ex Ajax ad arrivare per primo sul pallone: Guida è bravo a leggere bene l’azione e a fischiare il calcio di punizione per la squadra di Sarri. Poco dopo, è giusto annullare anche il momentaneo pareggio dello stesso Athekame: immediatamente prima del tiro del classe 2004 c’è un tocco di braccio dello stesso ex Young Boys.

La direzione

Dal punto di vista tecnico, la soglia mantenuta dall’arbitro è coerente per quasi tutto il corso del match: anche per questo l’intensità della sfida rimane sempre entro i limiti consentiti, senza mai eccedere. La soglia disciplinare adottata dal direttore di gara è alta, come dimostrano le decisioni di non ammonire Pavlovic e Saelemaekers per i rispettivi falli su Dele-Bashiru e Zaccagni nel primo tempo: due scelte sostenibili e coerenti con la linea adottata dal direttore di gara della Sezione di Torre Annunziata.

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