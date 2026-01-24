Le pagelle di Lecce-Lazio, biancocelesti apatici e senza attacco
Delusione e noia nella partita di stasera con i capitolini impalpabili
Dia in Lecce-Lazio Getty images via onefootball by Marco Rosi -SS Lazio-
E' il posticipo serale del sabato di questa 22sima giornata del campionato di serie A, quello tra Lecce e Lazio allo stadio Via del Mare. Due squadre che per motivazioni diverse necessitano di fare punti. I padroni di casa per puntare alla salvezza mentre i biancocelesti devono risollevarsi in un momento generale delicato e particolare. Domina l'equilibrio e a lunghi tratti la noia. Finisce 0-0 e i problemi fuori dal campo si rispecchiano anche sul rettangolo verde.
