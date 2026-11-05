Lazio, il calendario ora è in salita: dal Lecce al Como tra derby e Inter

Dopo la sosta i biancocelesti ospiteranno il Lecce e andranno a Torino; dal 6 dicembre inizierà la serie di sfide più impegnative.

Gattuso - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Gattuso - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

La Lazio di Gattuso si prepara a un calendario in salita: dopo la partita di domenica e due impegni alla ripresa dalla sosta, tra il 6 dicembre e il 10 gennaio arriveranno sfide con Atalanta, Roma, Frosinone, Inter, Fiorentina e Como. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Finora il tecnico ha affrontato sette delle ultime dieci squadre di Serie A. La prossima serie di gare offrirà un quadro diverso.

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Dopo la sosta, Lecce all’Olimpico e trasferta a Torino

Alla ripresa del campionato, i biancocelesti riceveranno il Lecce all’Olimpico. Seguirà il viaggio a Torino per affrontare i granata: due partite che precederanno il tratto più impegnativo del programma, ricostruito dal Messaggero.

Dal 6 dicembre, Atalanta, derby e finale con l’Inter

La sequenza comincerà il 6 dicembre con l’Atalanta in casa. Sarri è indicato alla guida dei bergamaschi, pur con un’incertezza sulla sua permanenza in panchina fino a quella partita. Poi arriverà il derby, con i tifosi attesi di nuovo a riempire la Curva Nord.

Il 18 dicembre la Lazio giocherà sul campo del Frosinone di Alvini, allo Stirpe. In seguito è prevista la finale a San Siro contro l’Inter, nel periodo che comprende anche la Supercoppa.

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