Lazio, il calendario ora è in salita: dal Lecce al Como tra derby e Inter

La Lazio di Gattuso si prepara a un calendario in salita: dopo la partita di domenica e due impegni alla ripresa dalla sosta, tra il 6 dicembre e il 10 gennaio arriveranno sfide con Atalanta, Roma, Frosinone, Inter, Fiorentina e Como. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Finora il tecnico ha affrontato sette delle ultime dieci squadre di Serie A. La prossima serie di gare offrirà un quadro diverso.

Dopo la sosta, Lecce all’Olimpico e trasferta a Torino

Alla ripresa del campionato, i biancocelesti riceveranno il Lecce all’Olimpico. Seguirà il viaggio a Torino per affrontare i granata: due partite che precederanno il tratto più impegnativo del programma, ricostruito dal Messaggero.

Dal 6 dicembre, Atalanta, derby e finale con l’Inter

La sequenza comincerà il 6 dicembre con l’Atalanta in casa. Sarri è indicato alla guida dei bergamaschi, pur con un’incertezza sulla sua permanenza in panchina fino a quella partita. Poi arriverà il derby, con i tifosi attesi di nuovo a riempire la Curva Nord.

Il 18 dicembre la Lazio giocherà sul campo del Frosinone di Alvini, allo Stirpe. In seguito è prevista la finale a San Siro contro l’Inter, nel periodo che comprende anche la Supercoppa.

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