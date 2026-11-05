Lazio, Zaccagni fuori e Tavares in dubbio: emergenza a sinistra

Zaccagni è fuori e Nuno Tavares è in dubbio per un affaticamento al flessore: la Lazio affronta un’emergenza sulla sinistra in vista della gara al Maradona. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Tavares non si è allenato nell’ultima seduta e Gattuso spera di recuperarlo all’ultimo momento.

Pedraza e Pellegrini in preallarme sulla sinistra

Con Zaccagni indisponibile e le condizioni di Tavares ancora da valutare, Pedraza e Luca Pellegrini sono già in preallarme. Il dubbio sul recupero di Tavares si aggiunge così all’assenza di Zaccagni lungo la catena di sinistra.

Cataldi senza conseguenze, Marusic e Rovella verso la panchina

Dal resto del gruppo arrivano segnali migliori. Cataldi non ha riportato conseguenze dopo il suo primo ingresso. Marusic e Rovella, dopo oltre due mesi, sono pronti a tornare in panchina al Maradona, secondo Il Messaggero.

Marusic risponderà anche alla convocazione della sua Nazionale durante la sosta. Per Gattuso, i due rientri rappresentano una notizia positiva mentre restano da gestire le assenze sulla sinistra.

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