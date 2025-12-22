Lazio, domani il verdetto della Commissione: le altre modalità per sbloccare il mercato

Domani tutti i dubbi saranno svelati e la Lazio scoprirà se potrà svolgere un mercato libero o a saldo zero, infatti, sarà rivelato il verdetto della Commissione di controllo sul mercato.

Lazio, le altre modalità per sbloccare il mercato

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, se la società non sarà rientrata dentro la soglia del 80% del costo del lavoro allargato, si potrà cercare di sbloccare il mercato in altri modi, come utilizzare il credito di marzo Dazn sui diritti TV, grazie ad una modifica FIGC dell'articolo 90 comma 5 delle Noif (Norme Organizzative Interne Federali) o immettendo una somma di denaro, che questa volta non sarà di oltre 100 milioni ma soltanto di 3-5 milioni.

