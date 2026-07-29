Conferenza Mancini: "Spero che i tifosi mi perdonino. L'obiettivo è…"

Roberto Mancini torna sulla panchina della Nazionale, Malagò ha scelto lui dopo le polemiche delle ultime settimane ed i ribaltoni che ci sono stati. Di seguito le parole in conferenza stampa del nuovo commissario tecnico.

La conferenza stampa di Mancini

Volevo evitarvi un po' di fatica. Riguardo alla mia vicenda di tre anni fa: allora ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto. Mi dispiace molto per come è andata. Mi sono sentito come se avessi perso la donna della mia vita, ho commesso degli errori. Mi dispiace molto per quello che è accaduto. Ora la sorte mi dà la possibilità di potermi rifare e voglio riportare la Nazionale italiana dove merita. Capisco ci sia ancora qualcuno che non ha digerito mio addio, spero che mi perdonino. Io penso alla squadra e a far giocare bene la squadra

Obiettivi?

A prescindere da quello che è successo nel 2023, l'obiettivo è sempre vincere e giocare bene. Sono convinto che i giocatori ci siano e che siano bravi, soprattutto giovani.

Polemiche?

Le polemiche ci sono sempre state per un ct, anche quelle che ci sono ora passeranno. Io porto l'esempio di Zaniolo. Lo convocai quando non aveva nemmeno esordito in Serie B e al primo raduno faticò molto. Dopo due mesi era un altro giocatore. Questo è l'obiettivo, individuare i giocatori migliori e farli crescere.

Contratto

Quando sono arrivato la prima volta sono rimasto cinque anni, sono tanti. Ho firmato contratto di quattro anni e spero di poter vincere un trofeo o magari due.

Nazionali Under

Contano gli uomini e i sistemi di gioco, bisogna adattarsi ai calciatori a disposizione. Le Nazionali, almeno l'Under 21 e l'Under 19, devono giocare nello stesso modo e con lo stesso modulo.

Mondiali

Quando noi siamo partiti mi ricordo il 95% dei giornalisti che ci ritenevano l'ottava squadra d'Europa. Se l'Italia va al Mondiale come dovrebbe, quando è lì diventa una delle squadre da battere, anche se arriva da non favorita diventa pericolosa. Nostro obiettivo è formare una squadra pericolosa il prima possibile.

IN AGGIORNAMENTO