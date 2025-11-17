Calciomercato Lazio, due centrocampisti dell'Eredivisie nel mirino: ecco di chi si tratta

Calciomercato Lazio: i due olandesi nel mirino

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, due calciatori dell'Eredivisie hanno suscitato l'interesse del club biancoceleste in vista della sessione di mercato di gennaio. Il primo nome è quello di Sem Steijn, centrocampista offensivo classe 2001 arrivato in estate al Feyenoord per circa 10 milioni di euro, mentre il secondo nome è quello di Guus Til, centrocampista classe '97 del PSV che può ricoprire anche il ruolo di mezzala o falso nove.

Il punto su Insigne, Illic e Aaron Martin

Per quanto riguarda il centrocampo, uno dei nomi in lista è quello di Ivan Illic, centrocampista del Torino che ha riportato una distorsione al ginocchio durante l'incontro tra la nazionale inglese e quella serba, al momento il calciatore non sembra più al centro del progetto del mister Marco Baroni e questa è una grande occasione per la squadra biancoceleste, infatti, dopo averlo allenato ai tempi del Verona, il Comandante lo aveva ricercato per sostituire Luis Alberto e adesso il serbo è rientrato nel mirino del mister. In attacco Lorenzo Insigne, ex Napoli ed attualmente svincolato dopo l'esperienza nel Toronto, è l'obiettivo principale del mister, infatti, più volte Sarri ha ribadito di volere l'italiano classe ‘91 nella Lazio e, fortunatamente, il desiderio sembra il reciproco. L’ostacolo principale che potrebbe impedire il suo arrivo è inerente allo spazio, dato che al momento nessun posto in lista è libero, perciò bisognerà attendere il mercato invernale e valutare le eventuali cessioni. Sulla fascia, invece, il mister sta da tempo osservando il terzino sinistro Aaron Martin, calciatore che lo scorso anno era diventato parte fondamentale del progetto del Genoa, tuttavia, dopo la sconfitta per 0-3 contro le aquile, ora non sembra più al centro del progetto e, per questa ragione, la Lazio potrebbe tentare il colpo a gennaio.