Lang contro i tabelloni: grave infortunio al dito, cosa rischia

Dinamica dell’infortunio di Noa Lang in Liverpool-Galatasaray

Serata da dimenticare per il Galatasaray sul campo del Liverpool e soprattutto per Noa Lang. L’attaccante olandese ha riportato un grave infortunio alla mano nel finale della sfida di Champions League, tanto da essere trasportato immediatamente in ospedale. Forte preoccupazione per il dito della mano destra dell’ex Napoli, gravemente lesionato dopo un impatto accidentale contro i tabelloni pubblicitari.

L’episodio si è verificato durante una normale azione di gioco: Lang, dopo aver affrontato un avversario in uno contro uno, è finito fuori dal terreno di gioco, impattando contro i pannelli a bordo campo, molto vicini in Inghilterra. Nel tentativo di proteggersi, ha appoggiato la mano sul cartellone, accusando subito un dolore intenso e portandosi istintivamente la mano destra con la sinistra. Gli sguardi preoccupati degli addetti ai lavori hanno fatto subito intuire la gravità della situazione.

Taglio al dito e corsa in ospedale: rischio intervento chirurgico

La scena è stata drammatica: Noa Lang si è accasciato a terra visibilmente dolorante, mentre i giocatori avversari cercavano di confortarlo. In particolare Dominik Szoboszlai ha richiamato con urgenza lo staff medico, vista la copiosa perdita di sangue. Il clima in campo è diventato subito teso, con il giocatore trasportato in barella fuori dallo stadio e trasferito d’urgenza in ospedale.

Secondo quanto riportato a bordocampo, le condizioni del dito sarebbero apparse molto serie, con un concreto rischio di amputazione. Per questo motivo si è deciso di intervenire rapidamente, raggiungendo una struttura sanitaria di Liverpool per valutare l’entità del danno e stabilire se, oltre ai punti di sutura, fosse necessario un intervento chirurgico. Grande apprensione anche tra i dirigenti del club turco, con Lang apparso sotto shock e sottoposto a un trattamento di emergenza con antidolorifico inalato.

L’episodio resta impresso per la sua violenza: l’impatto contro i tabelloni di Anfield ha provocato un taglio netto al pollice della mano destra. Fin dai primi istanti è stato chiaro che si trattava di un infortunio grave, come confermato dalle reazioni dei presenti a bordo campo, tra fotografi, giocatori e staff, colpiti dalle urla del calciatore.

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