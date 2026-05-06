Svelata la maglia della Lazio in finale di Coppa Italia: FOTO

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha svelato la maglia con cui scenderà in campo nella finale del 13 maggio contro l'Inter

Beniamino Civitelli /
Coppa Italia - Fonte SS Lazio
Coppa Italia - Fonte SS Lazio

Tra una settimana sarà tempo di finale di Coppa Italia, la Lazio sfida l'Inter per provare a regalarsi un gran finale di stagione dopo un'annata piuttosto complicata.

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La maglia della Lazio per la Finale di Coppa Italia

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha svelato la maglia con cui scenderà in campo nella finale del 13 maggio contro l'Inter. Sul centro del petto ci sarà la patch “FINALE COPPA ITALIA, LAZIO VS INTER, STADIO OLIMPICO - 13.05.2025”

Le foto

Maglia Lazio Coppa Italia - Fonte S.S. Lazio
Maglia Lazio Coppa Italia - Fonte S.S. Lazio
Maglia Lazio Coppa Italia - Fonte S.S. Lazio
Maglia Lazio Coppa Italia - Fonte S.S. Lazio
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