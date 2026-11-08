Rrahmani: “Nel secondo tempo siamo stati molto bravi e potevamo vincere”

Il difensore kosovaro al termine della partita Napoli-Lazio 1-1 ai microfoni di Dazn.

Alessandro Calvani /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images

Amir Rrahmani al termine della partita Napoli-Lazio finita 1-1 ai microfoni di DAZN:  

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Il match e la fascia da capitano

Essere capitano è un privilegio. Partita difficile, non l'abbiamo iniziato bene, ma nel secondo tempo siamo stati molto bravi e potevamo vincere. I dettagli decidono la partita.  

Episodi e mentalità

Lucca? Ho parlato con lui. Gli ho detto di fare attenzione perché era ammonito. Gli ho detto di calmarsi. I ritmi si sono alzati, dobbiamo fare tutti di più. 

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