Spalletti: "Lasciare palla alla Lazio un pericolo"

Mancano poco più di 24 ore ed i riflettori dell'Allianz Stadium si accenderanno sul match Juventus-Lazio. La sfida è anche tra due grandi allenatori, entrambi toscani, come Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. Proprio quest'ultimo, pochi istanti fa, ha parlato nella classica conferenza prima della partita, analizzando il momento dei suoi e spendendo qualche parola anche sull'avversario di domani sera. Di seguito le domande a cui ha risposto Luciano Spalletti.

Un'analisi sull'ultima partita persa in Coppa Italia con l'Atalanta?

La sconfitta a Bergamo? Tra giochisti e risultatisti ci sono di mezzo gli equilibristi. Per me è facile perché avendo più palla possiamo decidere le nostre sorti.

Le condizioni degli infortunati? Yildiz ci sarà?

Per domani Yildiz è pienamente a disposizione, mentre Kelly e Conceicao hanno lavorato a parte dobbiamo valutarli domani mattina. Yildiz dà forza a tutta la squadra, perchè questo influenza la squadra ad essere un collettivo. In questo modo diventano tutti più forti. Lui ha quello strappo che ti rende più forte e ti aiuta a creare qualcosa di importante. Lui è veramente tanta roba. Il fatto che sia molto giovane fa parte della cultura e della famiglia che ha. È un ragazzo che ha avuto degli insegnamenti fatti bene, perché è un ragazzo pulito che scherza con tutti. Saper stare con tutti è la vera cultura e lui riesce a farsi apprezzare. Questa è una qualità assoluta.

L'avversario Lazio?