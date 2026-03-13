Torino-Parma 4-1, super poker dei granata su Cuesta

E' la partita che apre la 29sima giornata del campionato di Serie A, quella tra Torino-Parma. Da una parte la squadra allenata da Roberto D'Aversa, che sta vivendo un momento delicato dopo l'esonero di Marco Baroni avvenuto qualche settimana fa e che è in cerca di continuità di risultati. Dall'altra parte invece il Parma di Carlos Cuesta che tra alti e bassi, nel complesso, sta disputando una discreta stagione tenendo lontano la zona retrocessione.

Il primo tempo

La prima frazione vede brillare a parti alterne sia una squadra che l'altra. A partire bene è il Torino che sembra avere fin da subito un'altra marcia. Bastano infatti solo 3 minuti per il gol granata grazie a Simeone: palla vagante che l'argentino spinge in rete con freddezza e prontezza. La risposta degli ospiti non tarda ed arriva con il suo ariete: Mateo Pellegrino. L'assist di Strefezza è al bacio e l'attaccante non può che siglare il pareggio. La squadra di casa sembra avere più spirito di iniziativa mentre gli ospiti si coprono più che possono. Occasione importante è firmata dal numero 10 granata, Vlasic, che prova una conclusione da fuori che sfiora il palo. Il primo tempo si chiude 1-1.

Il secondo tempo

Nella ripresa c'è una squadra che dimostra di voler vincere in modo più insistente la partita. Questa è il Torino, la spinta granata è potente fin dalle prime battute e al 55simo minuto arriva il vantaggio: uno sfortunato autogol di Delprato cambia il risultato, 2-1. Passano appena due minuti e si vede un altro gol. Ancora il Torino a cambiare il risultato e a portarlo sul 3-1 e un altro autogol ad esser protagonista, stavolta Keita a spingere la palla nella sua porta. Il toro continua il suo dominio assoluto con un Parma sempre più spento. Al minuto 91 cala il poker Zapata, tiro potente e preciso che mette definitivamente Ko il Parma.